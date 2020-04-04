Васильев: чем дольше я нахожусь дома, тем сильнее ощущение, что все мы в тюрьме
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«Нас первым делом сфотографировали. Существует система распознавания лиц, на всех подъездах нашего дома висят видеокамеры, первый же шаг из дома будет зафиксирован, чем всё это обернётся, никто не знает. Минимум — 15 тыс. рублей штрафа, максимум — уголовное преследование. Мы не имеем права выйти в магазин за продуктами, не можем уехать на дачу, даже не имеем возможности вынести мусор. Кто-то представляет себе, сколько бытовых отходов ежедневно производит семья из четырёх человек? И сколько мусора скапливается в квартире за три недели?» — рассказал Васильев в интервью RT.
По его словам, если бы ему разрешили выйти из дома, то он направился бы в любое место, где есть возможность не находиться в четырёх стенах.
«Если бы мы были изолированы от мира на даче, я бы даже не напрягался по этому поводу, потому что есть свежий воздух, можно выйти на территорию погулять, сменить обстановку. Сейчас же, чем дольше я нахожусь дома, тем сильнее ощущение, что все мы в тюрьме. В хорошей такой, европейского плана тюрьме, с семьёй, хорошей и вкусной едой, всё вроде бы замечательно, но каждую секунду ты очень остро чувствуешь, до какой степени ограничен в правах», — добавил Васильев.
Ранее Васильев заявил, что не понимает, почему он должен верить на слово утверждениям о своём положительном тесте на коронавирус.