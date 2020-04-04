Васильев: почему я должен верить на слово, что у меня положительный анализ на COVID-19

Олимпийский чемпион 1986 года по фигурному катанию Олег Васильев не понимает, почему он должен верить на слово утверждению о своём положительном тесте на коронавирус.

«Почему я должен верить кому-то на слово, что у меня положительный анализ? В поликлинике есть единая база данных, но в этой системе тоже нет никакого упоминания о моей положительной пробе. После первого теста было проведено ещё несколько исследований, все они дали отрицательный результат. Тем не менее теми бумагами, которые мне выдали, всю мою семью реально посадили под домашний арест. Нам категорически запрещено покидать квартиру», — сказал Васильев в интервью RT.

Ранее Васильев признался, что находится в принудительной изоляции у себя дома.