Васильев признался, что находится на принудительной изоляции у себя дома

Олимпийский чемпион 1986 года по фигурному катанию Олег Васильев ответил на вопрос, добровольно ли он находится на изоляции у себя дома.

«Увы, у нас она принудительная», — рассказал Васильев в интервью RT.

Он также заявил, что после возвращения его жены Натальи и дочери Варвары из Швейцарии он и сын его супруги Дмитрий сдали положительные тесты на коронавирус, но никто им не показал эти результаты.

«То есть нет ни одного документального подтверждения, что мы реально являемся носителями вируса. Последние несколько дней я занимаюсь исключительно тем, что звоню по всем инстанциям: в Департамент здравоохранения, в штаб по борьбе с распространением коронавируса, в Роспотребнадзор, в скорую помощь, в справочную службу поликлиники, во все структуры, которые имеют хоть какое-то отношение к сегодняшней ситуации. Хочется уже наконец понять свой статус. Ни в электронном, ни в бумажном виде информации о нашем якобы положительном тесте не существует. Зато есть письмо в Роспотребнадзоре, что я и Дима получили положительный результат и находимся в списке 40 с чем-то человек, которые должны быть принудительно изолированы», — заявил Васильев.

Ранее Васильев рассказал, чем занимается во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.