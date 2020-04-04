Васильев: первый раз лежу на диване и ничего не делаю уже три недели

Олимпийский чемпион 1986 года по фигурному катанию Олег Васильев рассказал, чем занимается во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

«Первый раз лежу на диване и ничего не делаю уже три недели. Заняться чем-то глобальным, скажем, выучить ещё какой-то иностранный язык или овладеть ещё каким-то серьёзным навыком, я, наверное, не готов. Первые полторы-две недели я реально наслаждался тем, что могу проводить много времени с семьёй: у меня всё-таки в этом плане в последние годы были определённые ограничения», — сказал Васильев в интервью RT.

По его словам, из-за постоянной работы в Санкт-Петербурге ему только на выходных удавалось увидеться с семьёй, которая живёт в Москве.

«А здесь и жена, и ребёнок рядом, засыпаешь и просыпаешься с ними вместе, никуда не надо ехать или лететь — вот это действительно было для всех нас как-то нестандартно, необычно и с положительным знаком. Но в связи с последними событиями ситуация немножко изменилась. Если честно, хочется уже куда-нибудь выйти из четырёх стен», — заявил Васильев.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин показал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса.