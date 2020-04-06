Семилетний сын Плющенко зарабатывает 12 млн рублей в год

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о ежегодном заработке их семилетнего сына Александра.

«У него есть счёт. С этого счёта оплачиваются няни, водитель, охранник... Все его рекламные контракты оформлены на меня. У него четыре спонсора. Сейчас он снялся в мировой рекламе... Его годовой доход — 12 млн. Это без рекламы в социальных сетях», — заявила Рудковская в совместном эфире в Instagram с Тиной Канделаки.

Плющенко и Рудковская поженились в 2009 году, а через четыре года у пары родился сын.

Ранее Плющенко призвал оставаться дома во время карантина из-за коронавируса.