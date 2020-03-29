Плющенко призвал оставаться дома во время карантина из-за коронавируса

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал россиян оставаться дома в связи с распространением коронавируса.

«Домашний футбол с детьми. Сидим по домам, если хотим победить, а не проиграть, при этом не забываем много заниматься спортом», — подписал Плющенко видео в Instagram, на котором играет в футбол с детьми.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 29 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534.

Ранее боец MMA Сергей Харитонов заявил, что не боится коронавируса.