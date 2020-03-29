Плющенко призвал оставаться дома во время карантина из-за коронавируса
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- РИА Новости
«Домашний футбол с детьми. Сидим по домам, если хотим победить, а не проиграть, при этом не забываем много заниматься спортом», — подписал Плющенко видео в Instagram, на котором играет в футбол с детьми.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 29 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534.
Ранее боец MMA Сергей Харитонов заявил, что не боится коронавируса.