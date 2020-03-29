Боец MMA Харитонов заявил, что не боится коронавируса

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов заявил, что не боится коронавируса.

«Я отлично себя чувствую. Да какие домашние условия! Хожу, гуляю, не парюсь. Мне не страшно, ведь это опасно для стариков, а нам, молодым коням вороным, не страшно», — цитирует Харитонова РИА Новости.

По его словам, на данный момент он поддерживает форму в парках и на спортивных площадках.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 29 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко призвал россиян находиться дома в связи с коронавирусом.