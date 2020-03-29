Боец MMA Харитонов заявил, что не боится коронавируса
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- РИА Новости
«Я отлично себя чувствую. Да какие домашние условия! Хожу, гуляю, не парюсь. Мне не страшно, ведь это опасно для стариков, а нам, молодым коням вороным, не страшно», — цитирует Харитонова РИА Новости.
По его словам, на данный момент он поддерживает форму в парках и на спортивных площадках.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 29 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534.
Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко призвал россиян находиться дома в связи с коронавирусом.