Кириленко призвал россиян находиться дома в связи с коронавирусом

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко призвал россиян находиться дома в связи с распространением коронавируса.
Кириленко призвал россиян находиться дома в связи с коронавирусом
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Друзья, сейчас сложное время и напряжённая ситуация в мире. Берегите своих родных и близких. Желаю всем пройти эти испытания как можно безболезненнее. Оставайтесь дома, следите за гигиеной», — написал Кириленко в своём Instagram.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 29 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине.

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