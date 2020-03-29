Кириленко призвал россиян находиться дома в связи с коронавирусом

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко призвал россиян находиться дома в связи с распространением коронавируса.

«Друзья, сейчас сложное время и напряжённая ситуация в мире. Берегите своих родных и близких. Желаю всем пройти эти испытания как можно безболезненнее. Оставайтесь дома, следите за гигиеной», — написал Кириленко в своём Instagram.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 29 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине.