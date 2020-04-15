Опасения Косторной, размышления Туктамышевой и «ревность» Ягудина: что обсуждают фигуристы на карантине

Алёна Косторная выразила опасение, что ей придётся заново учиться кататься на коньках после карантина. Елизавета Туктамышева дала определение женственности и сравнила её с танцем. Алексей Ягудин возмутился постами в соцсетях бывшей наставницы Татьяны Тарасовой. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Мотивация Загитовой и воспоминания Щербаковой

Некоторые поклонники спорта уверены, что многие атлеты — выходцы из состоятельных семей, и именно это позволило им сначала пробиться на первые роли в спортивной школе, а затем и попасть в национальные команды. Однако этот миф развенчала олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова.

Фигуристка рассказала, что в детстве её во многом мотивировало не самое лучшее финансовое положение семьи. По словам спортсменки, иногда им не хватало денег даже на поездки на общественном транспорте.

«Один раз сбежала с тренировки! Больше такого не повторялось, я не могла сказать: «Не хочу — не буду». Мои соперники шли к победе и не собирались останавливаться, пусть через боль, но надо было работать», — рассказала Загитова в интервью Cosmopolitan Russia.

Она призналась, что в начале карьеры боялась выходить на лёд. Ситуацию усугубляли, по её словам, чересчур требовательные судьи. При этом с необоснованной критикой, возникавшей в социальных сетях, фигуристке помогали бороться тренеры и семья.

«Сначала пыталась не обращать на них внимания, но в моменты, когда случался неудачный старт, они проскакивали. Мне писали, что я должна! Но по сути я никому ничего не должна, мне самой хотелось хорошо выступить», — заявила Загитова.

Она вспомнила, что последний раз посещала школу около шести лет назад. Тогда же у неё были друзья, с которыми она проводила время после занятий. В фигурном катании, где «каждый сам за себя», по-настоящему близких друзей она так и не завела.

«Спорт научил меня дисциплине, вечеринки — это не для меня, на светских мероприятиях чувствую себя не в своей тарелке. У меня только сейчас появляются новые друзья, в том числе и из других городов, мы переписываемся. Но это непросто, никогда не знаешь наверняка, кто и чего от тебя хочет», — добавила Загитова.

В нынешнем сезоне подиумы всех главных турниров оккупировали ученицы Этери Тутберидзе — Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Российские болельщики и специалисты зачастую называют их аббревиатурой ТЩК по первым буквам фамилий. Однако вице-чемпионка Европы призналась, что сами девушки предпочитают другое прозвище.

«ТЩК нам совсем не нравится. А Triple A («Тройная А», прозвище, придуманное иностранными болельщиками. — RT) очень смешно смотрится при написании. Когда я впервые увидела, то подумала, что пишут о тройном акселе, и не поняла, о чем речь», — цитирует Щербакову РИА Новости.

Она также вспомнила свои первые шаги в профессиональном спорте. Фигуристка долго не могла поверить в свою победу на чемпионате России 2019 года. Именно тогда она завоевала свою первую золотую медаль на взрослом уровне.

«Мысли о том, что могу попасть в тройку или выиграть, даже не допускала. Не было её и после проката произвольной. То, что ко мне приближается медаль, я очень постепенно осознавала, сидя после и глядя на выступления других», — призналась Щербакова.

Философия Туктамышевой и польза карантина Самодуровой

Из-за сложной эпидемиологической ситуации по распоряжению Министерства спорта свою работу временно прекратили все тренировочные центры и спортивные школы. Фигуристы вынуждены поддерживать форму в домашних условиях, однако это крайне затруднительно без практики на катке. Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная выразила опасение, что за время карантина она растеряет свои навыки.

«У нас такого не было раньше. Думаю, как и все, когда выйду на лед, буду практически заново учиться кататься. Такой перерыв. Это нам несвойственно. Но придётся как-то с этим справляться», — приводит слова Косторной ТАСС.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в свободное время продолжает активно общаться со своими поклонниками. Она не только рассказывает о жизни, но и делится размышлениями на различные темы. Так, фигуристка рассказала о своём понимании женственности.

«Она не столько во внешних проявлениях, сколько в поведении и самоощущении. Я могу сравнить женственность с танцем. Для меня это сочетание уверенности в себе и нежности, внутренней гармонии и любви. Когда в нужные моменты имеешь мудрость уступить, при этом не теряя своё я. Когда имеешь большую силу, но можешь позволить себе побыть слабой», — написала Туктамышева в Instagram.

Ещё одна ученица Алексея Мишина Софья Самодурова на карантине осваивает другую набирающую популярность социальную сеть — TikTok. Она регулярно делится роликами своих танцев, а также подпевает известным песням. При этом чемпионка Европы 2019 года регулярно занимается под руководством своих наставников. В целом, по её словам, самоизоляция оказывает на неё положительное влияние.

«Я установила режим, в который очень долго не могла войти. У меня каждое утро в 9 утра пробежка, причём семейная. Мы бегаем на стадионе. Время определяется в зависимости от состояния, начиная с 30 минут», — поделилась Самодурова.

В межсезонье спортсменка также предалась ностальгии и вспомнила, что ощущала, завоевав пока самую большую награду в своей карьере — золотую медаль континентального первенства в Минске. Она призналась, что тогда была уверена в своих силах, хотя и не являлась фавориткой.

«Конечно, я ехала третьим номером на этот чемпионат Европы. Понимала, что больше внимания будет уделяться Алине Загитовой, Станиславе Константиновой. Я даже была спокойна по этому поводу. Сделала, что умею. Даже добавить нечего. Как-то так случилось», — сказала Самодурова.

Шутка Ягудина про карантин и танцы Плющенко

На карантине приходится непросто не только действующим, но и бывшим фигуристам. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что во время самоизоляции отдаёт предпочтение домашней одежде. Делать причёску, краситься и наряжаться теперь приходится крайне редко.

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«К сожалению, на карантине увеличилась частота подходов к холодильнику. Что у нас идёт под сериальчики? Ой, это ужас! Семечки! Я же с Украины. Что касается сериалов, то сейчас мы начали осваивать «Мир Дикого запада». «Папу» уже посмотрели — два сезона. Мне понравилось», — рассказала Навка в шоу «Вечерний Ургант».

13 апреля экс-фигуристке исполнилось 45 лет. Юбилей ей пришлось отмечать дома, хотя в социальных сетях на неё нахлынул шквал поздравлений как от бывших коллег, так и от спортсменов, с которыми она сотрудничает в своих ледовых постановках.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин продолжает развлекать поклонников забавными роликами. Он уже успел поучаствовать в нескольких челленджах, примерив на себя одежду из подушек, а также попытавшись одеться, стоя на руках, а теперь решил «перейти» из состояния карантина в состояние самоизоляции. Для этого прославленный фигурист установил дверь во дворе дома и пригласил пройти через неё всю семью.

«Давайте забудем мир карантина и отправимся в другой. Только надо проверить, всё ли там чисто. Здесь совсем другой воздух, другие краски», — пошутил Ягудин.

По его признанию, съёмки подобных видео — достаточно затратное занятие.

«Надо выбрать ракурс, как это лучше снять, какие фразы и так далее. Плюс, время уходит на интернет, где много чего интересного: я ищу какие-то смешные ролики, переформатирую под то, что можно сделать в своих домашних условиях, и потом снимаем», — прокомментировал процесс Ягудин в интервью Sportrecs.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова решила вспомнить своих учеников и поделилась совместными фотографиями на своей странице в Instagram. Изначально там было опубликовано лишь видео выступления Максима Ковтуна, на котором было запечатлено, как она за него переживает.

Экс-наставницу в шутку приревновал Ягудин. Тогда Тарасова решила «исправить» несправедливость и поделилась снимками с другими фигуристами — Брайаном Жубером, Эмануэлем Сандю, Томашем Вернером и Эваном Лайсачеком. Россиянина среди них вновь не было.

«Это беспредел уже полный!» — обиделся Ягудин.

Составить конкуренцию Ягудину в съёмке забавных роликов, пожалуй, может только двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Он неоднократно рассказывал о тренировках с сыном Александром, отмечая их значимость в условиях самоизоляции, однако флешмобы и развлечения ему также не чужды.

«Uno в исполнении фигуристов на карантине. Шла какая-то там неделя самоизоляции», — написала Рудковская.