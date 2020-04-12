Фигуристка Самодурова считает, что карантин влияет на неё позитивно

Чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала, как проводит время на карантине в связи с эпидемией коронавируса.

«Не скажу, что я умираю. На меня, мне кажется, карантин очень позитивно влияет, потому что я установила режим, в который очень долго не могла войти. У меня каждое утро в 9:00 пробежка, причём семейная», — сказала Самодурова в совместном эфире с двукратным призёром чемпионата мира среди юниоров в парном катании Линой Фёдоровой в Instagram.

По её словам, пробежка может занимать до 30 минут в зависимости от расстояния, а также она каждое утро тренируется, общаясь с тренерами по Skype.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Максим Траньков сообщил, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.