Фигуристка Самодурова считает, что карантин влияет на неё позитивно
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- РИА Новости
«Не скажу, что я умираю. На меня, мне кажется, карантин очень позитивно влияет, потому что я установила режим, в который очень долго не могла войти. У меня каждое утро в 9:00 пробежка, причём семейная», — сказала Самодурова в совместном эфире с двукратным призёром чемпионата мира среди юниоров в парном катании Линой Фёдоровой в Instagram.
По её словам, пробежка может занимать до 30 минут в зависимости от расстояния, а также она каждое утро тренируется, общаясь с тренерами по Skype.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Максим Траньков сообщил, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.