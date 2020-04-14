Загитова призналась, что в детстве боялась выступать перед судьями

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о чувствах, которые испытывает, выходя на лёд.

«Помню, в детстве так страшно было выходить на лёд, а тут ещё эти судьи, которые смотрели на тебя так, будто говорили: «Ну давай, посмотрим, что ты покажешь». Когда я в свой первый взрослый сезон выиграла всё, включая Олимпиаду, а затем не лучшим образом выступила на чемпионате мира, было вдвойне неприятно. Но никогда не боялась проиграть! Было обидно не сделать на выступлении то, что сто раз получалось на тренировках», — цитирует Загитову Cosmopolitan Russia.

17-летняя фигуристка добавила, что тренирует четверной прыжок.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановлении спортивной карьеры.

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