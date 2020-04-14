Фигуристка Косторная считает, что ей придётся заново учиться кататься после окончания пандемии
- РИА Новости
«У нас такого не было раньше. Думаю, как и все, когда выйду на лёд, буду практически заново учиться кататься. Такой перерыв. Это нам несвойственно. Но придётся как-то с этим справляться», — приводит слова Косторной ТАСС.
Тренировки в группе Этери Тутберидзе, воспитанницей которой является Косторная, были остановлены 19 марта.
Ранее Софья Самодурова высказала мнение, что карантин влияет на неё позитивно.