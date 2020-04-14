Фигуристка Косторная считает, что ей придётся заново учиться кататься после окончания пандемии

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Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при по фигурному катанию Алёна Косторная считает, что ей будет непросто вернуться на лёд после длительного перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Фигуристка Косторная считает, что ей придётся заново учиться кататься после окончания пандемии
  • РИА Новости

«У нас такого не было раньше. Думаю, как и все, когда выйду на лёд, буду практически заново учиться кататься. Такой перерыв. Это нам несвойственно. Но придётся как-то с этим справляться», — приводит слова Косторной ТАСС.

Тренировки в группе Этери Тутберидзе, воспитанницей которой является Косторная, были остановлены 19 марта.

Ранее Софья Самодурова высказала мнение, что карантин влияет на неё позитивно.

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