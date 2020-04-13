Щербакова рассказала, когда стоит заканчивать спортивную карьеру

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова высказала мнение о том, когда стоит завершать спортивную карьеру.

«Пока я не могу представить, когда наступит конец моей карьеры. Я ещё не всё сказала в фигурном катании. По-моему, заканчивать надо тогда, когда есть чувство, что ты сделал всё, что хотел. Когда ко мне придёт непонимание, зачем мне дальше идти на тренировку, тогда придёт и время закончить», — приводит слова Щербаковой РИА Новости.

Она отметила, что если мотивация и здоровье позволяют, то можно кататься хоть до 30 лет.

«Нет в фигурном катании определённого возраста, когда нужно с ним прощаться. Но в нашей стране это тяжело из-за большой конкуренции. Если ты не показываешь высокий уровень, то не можешь ездить на главные старты. В некоторых других странах легче, там ты не обязан показывать запредельный результат, ты всё равно сможешь участвовать в чемпионатах Европы, мира и в Олимпийских играх. Это тоже многое решает», — добавила 16-летняя фигуристка.

Щербакова является серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала Гран-при (2019), двукратной чемпионкой России (2019, 2020), серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров (2019).

Ранее Щербакова рассказала о своей реакции на отмену чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года.