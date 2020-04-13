Щербакова о возрастном цензе: правила под нас никто не подстраивал

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала о своём отношении к призывам повысить возрастной ценз в женском фигурном катании.

«Я действующая спортсменка, и рассуждать о том, какие правила должны быть, с моей стороны некорректно в принципе. Я соревнуюсь по правилам, которые приняты уже давно, под нас их никто не подстраивал. Какие они есть, под такие подстраиваемся мы», — приводит слова Щербаковой РИА Новости.

16-летняя фигуристка является серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала Гран-при (2019), двукратной чемпионкой России (2019, 2020), серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров (2019).

Ранее Щербакова рассказала, когда стоит заканчивать спортивную карьеру.