Загитова рассказала, как реагирует на критику от недоброжелателей

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова призналась, что её отношение к недоброжелателям менялось с ходом карьеры.

«Сначала я пыталась не обращать на них внимания, но в моменты, когда случался неудачный старт... Мне писали, что я должна! По сути, я никому ничего не должна, мне и самой хотелось хорошо выступить. Первое время меня подобное очень раздражало, но тренеры и родители успокоили, объяснили, что это нормально, всем не понравишься», — приводит слова Загитовой Cosmopolitan Russia.

17-летняя фигуристка является чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр. В декабре 2019 года спортсменка заявила о приостановке профессиональной карьеры.

Ранее Загитова призналась, что в детстве боялась выступать перед судьями.