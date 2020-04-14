Загитова рассказала, как реагирует на критику от недоброжелателей

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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова призналась, что её отношение к недоброжелателям менялось с ходом карьеры.
Загитова рассказала, как реагирует на критику от недоброжелателей
  • globallookpress.com

«Сначала я пыталась не обращать на них внимания, но в моменты, когда случался неудачный старт... Мне писали, что я должна! По сути, я никому ничего не должна, мне и самой хотелось хорошо выступить. Первое время меня подобное очень раздражало, но тренеры и родители успокоили, объяснили, что это нормально, всем не понравишься», — приводит слова Загитовой Cosmopolitan Russia. 

17-летняя фигуристка является чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр. В декабре 2019 года спортсменка заявила о приостановке профессиональной карьеры.

Ранее Загитова призналась, что в детстве боялась выступать перед судьями.

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