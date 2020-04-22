Фигуристка Константинова объяснила, почему не состоит в романтических отношениях
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- РИА Новости
«Дикое чувство юмора, дикий график, научивший адекватно смотреть на многие вещи, не тратить зря время и эмоции, когда нет перспективы здоровых взаимоотношений. Ну и или просто мне трудно понравиться, или я никому не нравлюсь», — написала Константинова в сториз своего Instagram.
На чемпионате России в Красноярске Константинова заняла 13-е место.
Ранее Константинова прокомментировала исключение из сборной России по фигурному катанию.