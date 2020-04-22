Фигуристка Константинова объяснила, почему не состоит в романтических отношениях

Российская фигуристка Станислава Константинова ответила на вопрос, почему не состоит в романтических отношениях.

«Дикое чувство юмора, дикий график, научивший адекватно смотреть на многие вещи, не тратить зря время и эмоции, когда нет перспективы здоровых взаимоотношений. Ну и или просто мне трудно понравиться, или я никому не нравлюсь», — написала Константинова в сториз своего Instagram.

На чемпионате России в Красноярске Константинова заняла 13-е место.

Ранее Константинова прокомментировала исключение из сборной России по фигурному катанию.