Константинова прокомментировала исключение из сборной России по фигурному катанию

Бронзовый призёр Универсиады 2019 года в Красноярске по фигурному катанию Станислава Константинова прокомментировала своё исключение из состава национальной команды России.

«Честно говоря, само непопадание в сборную России для меня непросто. Даже болезненно после пяти лет подряд статуса сборницы. Всем, кто разбирается в системе отбора в сборную, понятно, по каким результатам труда туда попадают или не попадают спортсмены. Мои результаты не соответствовали этому уровню, что мне абсолютно сразу было ясно», — написала Константинова в сториз в Instagram.

При этом спортсменка добавила, что довольно спокойно отнеслась к своему исключению из состава национальной команды России по фигурному катанию.

«То, что формальность в преддверии чемпионата мира превратили в горячую новость об отчислении, меня не тронуло. Разозлило меня очень много вещей, происходивших эти полгода», — добавила Константинова.

Ранее стало известно, что Константинова будет тренироваться в академии двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Плющенко.