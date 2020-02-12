Константинова будет тренироваться в академии Плющенко

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Российская фигуристка Станислава Константинова определилась с новым тренером.
Константинова будет тренироваться в академии Плющенко
  • РИА Новости

«Сегодня мы приняли решение о сотрудничестве с Евгением Плющенко. Я буду тренироваться в его академии под руководством Александра Волкова. Спортивное гражданство не меняю, продолжу выступления под российским флагом. В финале Кубка России принимать участия не буду, только недавно возобновила тренировки после паузы, постепенно вхожу в рабочий режим», — цитирует 19-летнюю спортсменку Sport24.

На чемпионате России в Красноярске Константинова заняла 13-е место.

Ранее сообщалось, что фигуристка Константинова прекратила сотрудничество с тренером Чеботарёвой.

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