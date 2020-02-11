Фигуристка Константинова прекратила сотрудничество с тренером Чеботарёвой

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Российская фигуристка Станислава Константинова прекратила сотрудничество со своим тренером Валентиной Чеботарёвой и находится в поисках нового наставника.
Фигуристка Константинова прекратила сотрудничество с тренером Чеботарёвой
  • РИА Новости

«Мы прекратили наше сотрудничество с Валентиной Михайловной Чеботарёвой. Я благодарна ей за проведённые со мной годы тренировок, за то, что поверила в меня, стала работать со мной и всему научила», — заявила Константинова в интервью ТАСС.

19-летняя фигуристка на чемпионате России 2019 года в Красноярске заняла 13-е место.

Ранее Плющенко выразил мнение, что Загитова и Медведева в будущем смогут исполнять четверные прыжки.

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