Фигуристка Константинова прекратила сотрудничество с тренером Чеботарёвой

Российская фигуристка Станислава Константинова прекратила сотрудничество со своим тренером Валентиной Чеботарёвой и находится в поисках нового наставника.

«Мы прекратили наше сотрудничество с Валентиной Михайловной Чеботарёвой. Я благодарна ей за проведённые со мной годы тренировок, за то, что поверила в меня, стала работать со мной и всему научила», — заявила Константинова в интервью ТАСС.

19-летняя фигуристка на чемпионате России 2019 года в Красноярске заняла 13-е место.

Ранее Плющенко выразил мнение, что Загитова и Медведева в будущем смогут исполнять четверные прыжки.