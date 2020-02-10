Плющенко считает, что Загитова и Медведева в будущем смогут исполнять четверные прыжки

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева в будущем смогут выполнять четверные прыжки.
Плющенко считает, что Загитова и Медведева в будущем смогут исполнять четверные прыжки
  • РИА Новости

«Мне кажется, что и Загитова, и Медведева смогут в будущем делать четверные прыжки. А если говорить о рисках при исполнении, то они у всех есть. И у маленьких девочек, и у взрослых», — цитирует Плющенко Teleprogramma.pro.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, а Медведева — серебряной призёркой.

Ранее сообщалось, что Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU, а лучшей фигуристкой мира стала Рика Кихира.

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