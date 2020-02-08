Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU, лучшей фигуристкой мира стала Кихира

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Опубликован обновлённый рейтинг лучших фигуристок мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

Новым лидером рейтинга стала японка Рика Кихира, одержавшая победу на турнире четырёх континентов в Сеуле. Загитова переместилась на вторую строчку. На третьем месте расположилась ещё одна японка Сатоко Мияхара.

Евгения Медведева занимает пятую строчку. Также в топ-15 рейтинга попали Алёна Косторная (7-я), Анна Щербакова (9-я), Александра Трусова (11-я) и Софья Самодурова (13-я). Россиянка Елизавета Туктамышева занимает 16-е место.

Ранее сообщалось, что японская фигуристка Кихира второй год подряд выиграла Турнир четырёх континентов.

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