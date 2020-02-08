Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU, лучшей фигуристкой мира стала Кихира

Опубликован обновлённый рейтинг лучших фигуристок мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

Новым лидером рейтинга стала японка Рика Кихира, одержавшая победу на турнире четырёх континентов в Сеуле. Загитова переместилась на вторую строчку. На третьем месте расположилась ещё одна японка Сатоко Мияхара.

Евгения Медведева занимает пятую строчку. Также в топ-15 рейтинга попали Алёна Косторная (7-я), Анна Щербакова (9-я), Александра Трусова (11-я) и Софья Самодурова (13-я). Россиянка Елизавета Туктамышева занимает 16-е место.

Ранее сообщалось, что японская фигуристка Кихира второй год подряд выиграла Турнир четырёх континентов.