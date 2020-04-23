Фигуристка Ильиных допустила возобновление карьеры

Российская фигуристка Елена Ильиных допускает, что может вернуться к соревновательной деятельности.

«Уверена, что ничего невозможного нет! Если я захочу вернуться, если приму для себя этот вызов или у меня стукнет в голове, что я всё, возвращаюсь, — в этом нет никаких ограничений. Это значит, что я выйду на лёд и буду пахать, как было всегда», — приводит слова Ильиных РИА Новости.

25-летняя фигуристка является бронзовым призёром Олимпиады-2014 в танцах на льду, а также победительницей Игр в Сочи в командных соревнованиях.

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