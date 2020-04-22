Туктамышева: можно добиться успеха и без Олимпиады

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о желании принять участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине.

В прямом эфире в Instagram-аккаунте двукратной медалистки юниорского первенства мира в парном катании Лины Фёдоровой Туктамышева призналась, что приложит все усилия для поездки на Игры.

«Конечно, я хочу поехать на Олимпийские игры. И если так случится, что я приложу все усилия и не попаду, то, конечно, я сделала всё, что могла. Мне кажется, что я уже достаточно сделала для фигурного катания. Я ещё постараюсь сделать, но, даже если я не попаду в Пекин, у меня и так получится красочная насыщенная карьера. Можно добиться успеха и без Олимпийских игр, не надо делать их настолько масштабным мероприятием, что у тебя ломается жизнь после этого», — резюмировала спортсменка.

Ранее сообщалось, что Загитова показала свою тренировку во время самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить