Туктамышева: можно добиться успеха и без Олимпиады

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о желании принять участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине.

В прямом эфире в Instagram-аккаунте двукратной медалистки юниорского первенства мира в парном катании Лины Фёдоровой Туктамышева призналась, что приложит все усилия для поездки на Игры.

«Конечно, я хочу поехать на Олимпийские игры. И если так случится, что я приложу все усилия и не попаду, то, конечно, я сделала всё, что могла. Мне кажется, что я уже достаточно сделала для фигурного катания. Я ещё постараюсь сделать, но, даже если я не попаду в Пекин, у меня и так получится красочная насыщенная карьера. Можно добиться успеха и без Олимпийских игр, не надо делать их настолько масштабным мероприятием, что у тебя ломается жизнь после этого», — резюмировала спортсменка.

Ранее сообщалось, что Загитова показала свою тренировку во время самоизоляции.