Загитова показала свою тренировку во время самоизоляции

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Российская фигуристка Алина Загитова записала на видео свою тренировку-растяжку во время самоизоляции в связи с коронавирусом.
Загитова показала свою тренировку во время самоизоляции
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

Ролик опубликован на YouTube-канале Alina Zagitova Media for Fans.

«После каждой тренировки нам нужно растягивать мышцы, чтобы они потом не болели, были более эластичными и чтобы не было травм», — сказала Загитова.

Она также призвала людей оставаться дома во время пандемии.

17-летняя Загитова является чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр. В декабре 2019 года она заявила о приостановке профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова опередила Загитову в рейтинге ISU.

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