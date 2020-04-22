Загитова показала свою тренировку во время самоизоляции
- © Raniero Corbelletti/AFLO
- globallookpress.com
Ролик опубликован на YouTube-канале Alina Zagitova Media for Fans.
«После каждой тренировки нам нужно растягивать мышцы, чтобы они потом не болели, были более эластичными и чтобы не было травм», — сказала Загитова.
Она также призвала людей оставаться дома во время пандемии.
17-летняя Загитова является чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр. В декабре 2019 года она заявила о приостановке профессиональной карьеры.
Ранее сообщалось, что Анна Щербакова опередила Загитову в рейтинге ISU.