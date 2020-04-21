Щербакова опередила Загитову в рейтинге ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновлённый рейтинг фигуристок по итогам сезона-2019/20.

Первое место в рейтинге занимает японка Рика Кихира, записавшая в свой актив 4171 очко. Второе место у американки Брэйди Теннелл — 3133.

Лучшей из россиянок стала Анна Щербакова, занявшая третье место с 2841 очком в активе. Александра Трусова — четвёртая (2774), Алёна Косторная — шестая (2760).

Приостановившая карьеру Алина Загитова опустилась со второго на восьмое место (2666). Софья Самодурова — десятая (2414), Елизавета Туктамышева — 11-я (2372), а Евгения Медведева — 13-я (2192).

Ранее Щербакова рассказала, какие прыжки планирует выучить в новом сезоне.