Щербакова опередила Загитову в рейтинге ISU

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновлённый рейтинг фигуристок по итогам сезона-2019/20.
Щербакова опередила Загитову в рейтинге ISU
  • Reuters

Первое место в рейтинге занимает японка Рика Кихира, записавшая в свой актив 4171 очко. Второе место у американки Брэйди Теннелл — 3133.

Лучшей из россиянок стала Анна Щербакова, занявшая третье место с 2841 очком в активе. Александра Трусова — четвёртая (2774), Алёна Косторная — шестая (2760).

Приостановившая карьеру Алина Загитова опустилась со второго на восьмое место (2666). Софья Самодурова — десятая (2414), Елизавета Туктамышева — 11-я (2372), а Евгения Медведева — 13-я (2192).

Ранее Щербакова рассказала, какие прыжки планирует выучить в новом сезоне.

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