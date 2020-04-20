Фигуристка Щербакова рассказала, какие прыжки планирует выучить в новом сезоне

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Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, какие прыжки планирует выучить в новом сезоне.
Фигуристка Щербакова рассказала, какие прыжки планирует выучить в новом сезоне
  • РИА Новости

«Я буду учить новые прыжки, делать большой акцент на тройной аксель. Это то, чего мне в этом сезоне не хватило. В короткой программе у меня часто было от первого места отставание, потому что я не прыгала тройной аксель», — сказала Щербакова в эфире радиостанции «Маяк».

При этом она подчеркнула, что ей предстоит много работать над прыжком, чтобы вставить его в программу.

В сезоне-2019/20 Щербакова во второй раз в карьере выиграла чемпионат России по фигурному катанию, а также заняла второе место на первенстве Европы в Граце и в финале Гран-при.

Ранее Щербакова рассказала, как проходит тренировочный процесс и общение с тренерами во время самоизоляции.

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