Фигуристка Щербакова рассказала, какие прыжки планирует выучить в новом сезоне

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, какие прыжки планирует выучить в новом сезоне.

«Я буду учить новые прыжки, делать большой акцент на тройной аксель. Это то, чего мне в этом сезоне не хватило. В короткой программе у меня часто было от первого места отставание, потому что я не прыгала тройной аксель», — сказала Щербакова в эфире радиостанции «Маяк».

При этом она подчеркнула, что ей предстоит много работать над прыжком, чтобы вставить его в программу.

В сезоне-2019/20 Щербакова во второй раз в карьере выиграла чемпионат России по фигурному катанию, а также заняла второе место на первенстве Европы в Граце и в финале Гран-при.

Ранее Щербакова рассказала, как проходит тренировочный процесс и общение с тренерами во время самоизоляции.