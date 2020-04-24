Фигуристка Сотскова: после Олимпиады у меня начались психологические атаки

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Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала, с какими проблемами столкнулась после Олимпийских игр 2018 года.
Фигуристка Сотскова: после Олимпиады у меня начались психологические атаки
  • РИА Новости

«После олимпийского сезона у меня начались психологические атаки, мучили страшные сны после Олимпиады. Этот барьер очень мешал», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

При этом она отметила, что у неё всё хорошо получалось на тренировках, но на соревнованиях она регулярно проваливалась. По её словам, в тот момент её регулярно поддерживала мама и она работала с психологами.

«Проблема всё не решалась, а после чемпионата России я опустила руки. Потом ещё получила травму. До сих пор не понимаю, что со мной было в то время», — добавила Сотскова.

На ОИ-2018 в Пхёнчхане Сотскова заняла восьмое место.

Ранее фигуристка Елена Ильиных допустила возобновление карьеры.

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