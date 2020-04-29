Фигуристка Галявиева: надеюсь, Франция вернётся к нормальной жизни раньше России

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Фигуристка Аделина Галявиева рассказала о том, как соблюдают самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом во Франции.
Фигуристка Галявиева: надеюсь, Франция вернётся к нормальной жизни раньше России
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  • © Аделина Галявиева

Уроженка России выступает за эту страну в танцах на льду вместе с Луи Тороном. При этом тренируется пара в Москве. Сейчас Галявиева находится в парижском пригороде у родителей своего партнёра.

«Приняли решение остаться во Франции. Здесь у нас есть возможность хоть как-то продолжать работу. Переждать карантин в Париже — это мой осознанный выбор. Чтобы выходить на улицу, нужно заполнить специальную бумажку. В ней ты указываешь причину появления вне дома — визит к врачу, сопровождение человека в больницу, покупка продуктов первой необходимости», — приводит слова спортсменки Sport24.

Кроме того, во Франции разрешается заниматься спортом.

«Для этого в Париже и пригородах можно отойти от дома на расстояние в километр. Но делать это можно строго до 10 утра либо после 19 вечера. Здесь карантин ввели раньше, чем в России. Мы надеялись, что и вернётся к нормальной жизни здесь всё раньше. Нам обещают, что здесь карантин будет продолжаться до 11 мая», — добавила Галявиева.

Ранее сообщалось, что Медведева исполнила танец на фоне сакуры.

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