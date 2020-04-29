«Мы боремся с невидимым врагом»: в оргкомитете «Токио-2020» не исключили отмены Олимпиады

Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори не исключил полной отмены XXXII летней Олимпиады. По его словам, это произойдёт в том случае, если ситуация с пандемией коронавируса не стабилизируется к июню следующего года. Опасения по поводу проведения Игр выразили и японские медики. Президент Ассоциации врачей Японии Ёситакэ Ёкокура высказал мнение, что без вакцины провести ОИ будет сложно.

Пока ситуация с пандемией коронавируса остаётся нестабильной, возобновление и проведение большинства крупнейших спортивных мероприятий находится под вопросом. В том числе опасения вызывает судьба летних Олимпийских игр в Токио, ранее перенесённых на 2021 год.

Глава оргкомитета Ёсиро Мори не исключил полной отмены соревнований. По его словам, такой сценарий развития событий вероятен в том случае, если к лету 2021-го обстановка не стабилизируется.

«Когда подобные проблемы, например война, возникали в прошлом, Олимпиаду отменяли. Сейчас же мы боремся с невидимым врагом. Это риск для всего человечества. Если мир сумеет победить вирус и мы сможем провести Олимпиаду, наши Игры будут во много раз ценнее, чем любые предыдущие», — заявил Мори в интервью Nikkan Sports.

Таким образом, Мори подтвердил слова пресс-секретаря «Токио-2020» Масы Такаи о том, что у Японии «нет плана Б» на случай, если Олимпиаду вновь придётся переносить.

Опасения представителей оргкомитета относительно Олимпиады разделяют и специалисты в области медицины. По их прогнозам, на разработку вакцины против коронавируса уйдёт от 12 до 18 месяцев. Кроме того, ещё больше времени потребуется на производство достаточного количества препарата.

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Схожей позиции придерживаются и в Ассоциации врачей Японии (JMA). Глава организации Ёситакэ Ёкокура отметил, что провести Олимпиаду даже в новые сроки будет непросто.

«Если не будет создана эффективная вакцина, провести Олимпиаду в следующем году будет сложно. На данном этапе я не утверждаю, что проводить её не следует. Но вспышка заболевания не ограничивается Японией. Это проблема мирового масштаба», — приводит слова Ёкокуры The Guardian.

Обеспечение безопасности участников соревнований в связи с пандемией — не единственная проблема, с которой столкнулся оргкомитет. По оценке местных СМИ, перенос Игр обойдётся примерно в $3 млрд, хотя в Японии заявили, что о конкретных цифрах говорить пока рано. В общей сложности на подготовку соревнований уже потрачено $12,6 млрд.

На этой почве у «Токио-2020» уже возник конфликт с Международным олимпийским комитетом (МОК). Представители последнего заявили, что организаторы взяли на себя расходы, связанные с переносом Игр. Якобы согласие на это дал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. При этом сам политик опроверг данную информацию.

Тогда пресс-службе МОК пришлось дополнить заявление, отметив, что вопрос финансирования по-прежнему обсуждается обеими сторонами.

Однако перенос может обернуться денежными потерями не только для организаторов, но и для федераций и самих спортсменов. По словам министра по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото, в Японии сделают всё возможное, чтобы минимизировать негативные последствия кризиса.

«Олимпиада была отложена на один год. Конечно, это бремя ложится в первую очередь на спортсменов, которые привыкли к циклу в четыре года. Также большая проблема возникла со спонсорами. Есть индивидуальные контракты и контракты со спортивными федерациями, у многих они по нынешним условиям рассчитаны до конца Олимпиады», — приводит слова Хасимото ТАСС.

В свою очередь, в МОК также намерены помочь спортивным организациям. Сообщается, что суммы выплат национальным олимпийским комитетам на подготовку к соревнованиям будут увеличены на $25,3 млн.

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В настоящий момент спортсмены в России, как и во всём мире, продолжают подготовку к Играм вне зависимости от того, будут ли они проведены. Так, президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов заявил, что пока преждевременно делать прогнозы на этот счёт, так как ситуация может измениться в любой момент. По его словам, официальную позицию должен озвучить глава МОК Томас Бах.

«МОК будет принимать решение на основании эпидемиологической обстановки. Если Игры пройдут в 2021 году, то практически все, кто туда отобрался, смогут в них участвовать. А если через два года? В мире много возрастных спортсменов, и для них это будет действительно крахом надежд. Всё зависит от того, как мы справимся с пандемией, и строить прогнозы сейчас совершенно бессмысленно», — отметил Михайлов.

В свою очередь, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подчеркнул, что атлеты не должны терять надежду на то, что Олимпиада всё же состоится.

«Борцы не имеют права опускать руки и отчаиваться. Сейчас нужно друг друга поддержать и жить надеждой на то, что мы ещё сумеем проявить себя на олимпийском ковре, прославляя тем самым свою великую страну, своих родителей, своих тренеров», — подчеркнул Мамиашвили.

24 марта Международный олимпийский комитет (ОКР) и оргкомитет «Токио-2020» пришли к соглашению о необходимости переноса соревнований в связи с пандемией COVID-19. В последний раз Игры были полностью отменены в 1944 году из-за Второй мировой войны.