Министр по делам ОИ рассказала о сложностях со спонсорами, возникших из-за переноса Игр
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«Олимпиада была отложена на год, конечно, это бремя ложится в первую очередь на спортсменов, которые привыкли к циклу в четыре года. Также большая проблема возникла со спонсорами. Есть индивидуальные контракты и контракты со спортивными федерациями, у многих они по нынешним условиям рассчитаны до конца Олимпиады. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы решить этот вопрос», — приводит слова Хасимото ТАСС.
Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.
Ранее сообщалось, что МОК выделил $25,3 млн нацкомитетам на подготовку к перенесённой Олимпиаде.