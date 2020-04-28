Министр по делам ОИ рассказала о сложностях со спонсорами, возникших из-за переноса Игр

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Министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото рассказала, что перенос Игр выявил большую проблему со спонсорскими контрактами, которые были ранее подписаны со спортсменами и федерациями.
Министр по делам ОИ рассказала о сложностях со спонсорами, возникших из-за переноса Игр
  • Reuters

«Олимпиада была отложена на год, конечно, это бремя ложится в первую очередь на спортсменов, которые привыкли к циклу в четыре года. Также большая проблема возникла со спонсорами. Есть индивидуальные контракты и контракты со спортивными федерациями, у многих они по нынешним условиям рассчитаны до конца Олимпиады. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы решить этот вопрос», — приводит слова Хасимото ТАСС.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее сообщалось, что МОК выделил $25,3 млн нацкомитетам на подготовку к перенесённой Олимпиаде.

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