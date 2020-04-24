МОК выделил $25,3 млн нацкомитетам на подготовку к перенесённой Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) увеличил на $25,3 млн общую сумму выплат национальным олимпийским комитетам на подготовку к участию в перенесённых Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает пресс-служба МОК, данная выплата будет доступна после подачи соответствующего заявления и позволит национальным комитетам выдержать дополнительные расходы в преддверии соревнований — такие как транспортные, расходы на проживание, командировки и операционные расходы.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее в Японии заявили, что не имеют договорённости с МОК по расходам на отсрочку ОИ.