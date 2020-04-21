В Японии заявили, что не имеют договорённости с МОК по расходам на отсрочку ОИ
- РИА Новости
«Такой договорённости нет. Что касается дополнительных расходов, связанных с отсрочкой Игр, то 16 апреля на переговорах между организационным комитетом и МОК мы подтвердили, что последствия переноса Олимпиады, включая финансовые затраты, являются нашей общей проблемой. Мы договорились провести необходимую оценку и обсудить этот вопрос», — приводит слова Ёсихидэ Суги ТАСС.
Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.
Ранее в МОК заявили, что Япония покроет дополнительные расходы из-за переноса ОИ.