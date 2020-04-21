В Японии заявили, что не имеют договорённости с МОК по расходам на отсрочку ОИ

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга не подтвердил наличие договорённости с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу покрытия дополнительных расходов из-за переноса Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
В Японии заявили, что не имеют договорённости с МОК по расходам на отсрочку ОИ
  • РИА Новости

«Такой договорённости нет. Что касается дополнительных расходов, связанных с отсрочкой Игр, то 16 апреля на переговорах между организационным комитетом и МОК мы подтвердили, что последствия переноса Олимпиады, включая финансовые затраты, являются нашей общей проблемой. Мы договорились провести необходимую оценку и обсудить этот вопрос», — приводит слова Ёсихидэ Суги ТАСС.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее в МОК заявили, что Япония покроет дополнительные расходы из-за переноса ОИ.

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