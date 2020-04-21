В МОК заявили, что Япония покроет дополнительные расходы из-за переноса ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что японская сторона покроет все дополнительные расходы из-за переноса Олимпийских игр в Токио в связи с пандемией коронавируса.

«Отсрочка была сделана, чтобы защитить здоровье людей, участвующих в Играх, в особенности спортсменов. Теперь МОК будет заниматься оценкой всех проблем, вызванных переносом Игр, включая финансовые сложности. Правительство Японии согласилось с тем, что Япония продолжит покрывать расходы, которые она бы понесла в соответствии с условиями соглашения на 2020 год. МОК тоже будет нести ответственность за свою долю расходов, у организации есть понимание того, что дополнительные траты составят несколько сотен миллионов долларов», — говорится в пресс-релизе МОК.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее Томас Бах оценил сумму расходов МОК на перенос Олимпиады с 2020 на 2021 год.