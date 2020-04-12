Бах оценил сумму расходов МОК на перенос ОИ-2020

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил сумму дополнительных расходов организации в связи с переносом Олимпиады-2020.

«Для МОК перенос Олимпиады означает дополнительные расходы. Несколько сотен миллионов долларов, можно это утверждать. В таких напряжённых ситуациях ты как ответственное лицо не можешь принимать решения, основываясь только на инстинкте», — цитирует Баха Welt.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год и состоятся с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер Олимпиады-2016 Дунайцев завершил карьеру и стал депутатом.