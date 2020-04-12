Бронзовый призёр Олимпиады-2016 Дунайцев завершил карьеру и стал депутатом

Российский боксёр Виталий Дунайцев заявил о завершении карьеры и переходе в политику.

«Закончил выступления. Сейчас являюсь руководителем Федерации бокса Белгородской области, а также депутатом совета депутатов, руковожу региональным отделением «Молодой гвардии Единой России». Есть ещё несколько направлений. Возвращаться в спорт пока не собираюсь», — цитирует слова Дунайцева ТАСС.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российский боксёр завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 64 кг. Также Дунайцев является чемпионом мира и Европы.

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