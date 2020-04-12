Кремлёв уверен, что Гассиев в реванше победит Усика

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв считает, что экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев в реванше без проблем победит бывшего абсолютного чемпиона мира в этой категории украинца Александра Усика.
Кремлёв уверен, что Гассиев в реванше победит Усика
  • РИА Новости

«Я могу сказать, что реванш между Гассиевым и Усиком будет. Я уверен, что Мурат «переедет» своего оппонента. В первом бою были объективные причины. Но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра. Он хороший боксёр, но Мурат его «переедет» в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет другим. Просто посмотрите, к примеру, как Артур Бетербиев спокойно смял Александра Гвоздика», — цитирует Кремлёва официальный сайт Федерации бокса России.

Гассиев уступил Усику в июле 2018 года в Москве, потеряв свои титулы.

Ранее Гассиев допустил, что может провести бой с Поветкиным.

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