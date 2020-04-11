Гассиев не исключает, что может провести бой с Поветкиным

Российский боксёр Мурат Гассиев не исключает, что может провести поединок с соотечественником Александром Поветкиным.

«Бой с Поветкиным? Если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то почему бы не провести этот поединок?» — приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

Гассиев не выходил на ринг с июля 2018 года, после того как проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии. После этого россиянин объявил о переходе в супертяжёлый вес, однако его дебют уже несколько раз переносился.

Ранее сообщалось, что поединок между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом в Великобритании перенесён из-за коронавируса.