Поединки Поветкина и Усика в Великобритании перенесены из-за коронавируса

Бой между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесён на 4 июля из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте промоутерской компании Matchroom Boxing.

Кроме того, на неизвестную дату перенесён поединок украинца Александра Усика с другим представителем Великобритании — Дереком Чисорой.

Изначально бой Поветкина с Уайтом должен был пройти 2 мая в Манчестере, а схватка Усика и Чисоры была запланирована на 23 мая в Лондоне.

Ранее отец Хабиба Нурмагомедова заявил, что не считает возможную отмену боя с Тони Фергюсоном трагедией.