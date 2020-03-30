Поединки Поветкина и Усика в Великобритании перенесены из-за коронавируса

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Бой между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесён на 4 июля из-за распространения коронавирусной инфекции.
Поединки Поветкина и Усика в Великобритании перенесены из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте промоутерской компании Matchroom Boxing.

Кроме того, на неизвестную дату перенесён поединок украинца Александра Усика с другим представителем Великобритании — Дереком Чисорой.

Изначально бой Поветкина с Уайтом должен был пройти 2 мая в Манчестере, а схватка Усика и Чисоры была запланирована на 23 мая в Лондоне.

Ранее отец Хабиба Нурмагомедова заявил, что не считает возможную отмену боя с Тони Фергюсоном трагедией.

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