Поединки Поветкина и Усика в Великобритании перенесены из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте промоутерской компании Matchroom Boxing.
Кроме того, на неизвестную дату перенесён поединок украинца Александра Усика с другим представителем Великобритании — Дереком Чисорой.
Изначально бой Поветкина с Уайтом должен был пройти 2 мая в Манчестере, а схватка Усика и Чисоры была запланирована на 23 мая в Лондоне.
Ранее отец Хабиба Нурмагомедова заявил, что не считает возможную отмену боя с Тони Фергюсоном трагедией.