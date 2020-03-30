Отец Нурмагомедова не считает возможную отмену боя с Фергюсоном трагедией

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о возможной отмене предстоящего боя своего сына с американцем Тони Фергюсоном.
Отец Нурмагомедова не считает возможную отмену боя с Фергюсоном трагедией
  • РИА Новости

«Что будет, если бой не состоится? Это не великая трагедия, но хотелось его победить — это было реально, для этого есть всё, хотелось доказать, что сомнительных боев у Хабиба не осталось», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Он отметил, что команда Хабиба Нурмагомедова готова полететь на бой в любую точку мира хоть сейчас.

«Но от нас сейчас это не зависит. Сказали, бой будет в Эмиратах. Мы прилетели туда, в итоге — карантин. Прилетели в Россию, теперь отсюда не вылететь», — добавил отец бойца.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавирусной инфекции был перенесён. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Нурмагомедов заявил, что UFC ищет Фергюсону нового соперника.

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