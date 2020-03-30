Нурмагомедов заявил, что UFC ищет Фергюсону нового соперника

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о ситуации вокруг его предстоящего боя с американцем Тони Фергюсоном.
Нурмагомедов заявил, что UFC ищет Фергюсону нового соперника
  • © khabib_nurmagomedov
  • AFP

«Не знаю, к какому бою вести подготовку. Везде закрыты границы. Весь мир на карантине. Сейчас до меня дошла информация, что UFC готовит турнир в США, в одном из штатов. И я сейчас не могу выехать из России, границы закрыты. И сейчас идёт речь о том, чтобы бой прошёл без меня. Я не против. Пусть делают это по законам. Я понимаю это, и бойцы должны драться, чтобы зарабатывать на жизнь. Как я знаю, у Тони Фергюсона будет другой соперник», — рассказал Нурмагомедов во время прямого эфира в Instagram.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что бой с Фергюсоном пройдёт не в США.

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