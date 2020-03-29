Отец Нурмагомедова заявил, что бой с Фергюсоном пройдёт не в США

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, что поединок с американцем Тони Фергюсоном точно состоится не в США.

«Честно не могу сказать, ничего определённого нет. Хабиб готовится в Дагестане, от нас ничего не зависит. Сказали, что боя в Америке не будет. Ждём всех в России, хотелось бы провести бой здесь. Хабиб сейчас в отличной форме, в лучшей форме за свою карьеру», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РИА Новости.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее сообщалось, что бой Нумагомедова и Фергюсона может пройти во Флориде.