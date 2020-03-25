СМИ: Бой Нумагомедова и Фергюсона может пройти во Флориде

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Поединок между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может пройти во Флориде.
СМИ: Бой Нумагомедова и Фергюсона может пройти во Флориде
  • Reuters

По информации журналиста MMAFighting Стивена Маррокко, поединок может пройти в Орландо, Тампе или Джексонвилле.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт подтвердил проведение боя Нурмагомедова и Фергюсона без зрителей.

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