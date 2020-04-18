Тренер Ласицкене: для нас Олимпиада — как мечта

Тренер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, что заставляет его подопечную продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио, несмотря на неопределённую ситуацию, в которой находится российская лёгкая атлетика.

«Азартом это, конечно, не назовёшь, но знаете, как в погоне бывает: вот ещё, ещё, ещё чуть-чуть… Мы столько лет шли к этой цели, а теперь всё бросить? Нет, ни в коем случае. Всё ведь совсем рядом, нужно просто быть готовым, не сдаваться. Для нас Олимпиада — как мечта. И что самое главное, с её отдалением силы не иссякают, а вопреки всему прибавляются»,— объяснил Габрилян в интервью RT.

В ноябре 2015 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Сборная России практически в полном составе была отстранена от выступлений на Олимпиаде-2016.

Ранее Габрилян заявил, что Ласицкене могла побороться за золотую медаль на ОИ-2016.