Габрилян заявил, что Ласицкене была готова выиграть золото на ОИ-2016

Тренер Геннадий Габрилян заявил, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене могла бы выиграть Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, если бы российскую сборную по лёгкой атлетике допустили до соревнований.

«Когда я готовил Машу к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, думал, что проблемой может стать недостаточность каких-то качеств, недостаточность моей собственной работы как тренера, что я не смогу подготовить спортсменку к борьбе за подиум, дать ей то, что необходимо для победы. Но мне и в голову не приходило, что препятствием может оказаться произошедшее с российской лёгкой атлетикой в целом, что мы вообще не будем иметь возможности поехать на Игры. На самом деле Мария была на 100% готова на золотую медаль — прыгнула за месяц до Олимпиады на 2 м. Притом что испанка Рут Бейтиа выиграла с результатом 197 см», — рассказал Габрилян в интервью RT.

Ранее Габрилян объяснил, почему запрещает Ласицкене пересматривать собственные выступления.