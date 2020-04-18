Габрилян заявил, что Ласицкене была готова выиграть золото на ОИ-2016

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Тренер Геннадий Габрилян заявил, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене могла бы выиграть Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, если бы российскую сборную по лёгкой атлетике допустили до соревнований.
Габрилян заявил, что Ласицкене была готова выиграть золото на ОИ-2016
  • Reuters

«Когда я готовил Машу к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, думал, что проблемой может стать недостаточность каких-то качеств, недостаточность моей собственной работы как тренера, что я не смогу подготовить спортсменку к борьбе за подиум, дать ей то, что необходимо для победы. Но мне и в голову не приходило, что препятствием может оказаться произошедшее с российской лёгкой атлетикой в целом, что мы вообще не будем иметь возможности поехать на Игры. На самом деле Мария была на 100% готова на золотую медаль — прыгнула за месяц до Олимпиады на 2 м. Притом что испанка Рут Бейтиа выиграла с результатом 197 см», — рассказал Габрилян в интервью RT.

Ранее Габрилян объяснил, почему запрещает Ласицкене пересматривать собственные выступления.

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