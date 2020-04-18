Тренер Ласицкене объяснил, почему запрещает ей смотреть свои выступления

Тренер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян объяснил, почему запрещает подопечной пересматривать свои выступления.

«Иначе произойдёт сбой: человеку, как правило, не нравится смотреть на себя со стороны, слышать свой голос, ведь изнутри каждый видит себя совершенно иначе. Если начать перестраивать себя таким образом, чтобы нравиться себе со стороны, неизбежно начнёшь себя ломать. А я стараюсь, чтобы её внутренний мир оставался таким, каким она его ощущает», — заявил специалист в интервью RT.

Он рассказал о случае, произошедшем с Ласицкене на соревнованиях 2014 года, когда она впервые одержала победу над Анной Чичеровой и Бланкой Влашич.

«После соревнований мы шли через разминочный зал, там на огромном экране показывали её последний прыжок, который, кстати, получился очень классным. Я остановился и без задней мысли сказал: «Смотри, Манюня, как раз ты прыгаешь». И вдруг она мне выдаёт: «Фу-у-у, как же всё плохо! Как медленно, оказывается, я бегу», — вспомнил Габрилян.

Ранее Габрилян рассказал о своей методике тренировок.