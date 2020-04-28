Ассоциация врачей Японии считает, что провести ОИ будет сложно без вакцины от коронавируса

Короткая ссылка
В Ассоциации врачей Японии высказали мнение, что проведение летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году станет сложной задачей, если к тому времени не будет получена вакцина от коронавируса.
Ассоциация врачей Японии считает, что провести ОИ будет сложно без вакцины от коронавируса
  • Reuters

«По моему мнению, если у нас не появится эффективная вакцина, будет сложно провести Олимпиаду. Я не говорю, что Игры не следует проводить, я говорю, что это будет сложной задачей. Поэтому нам необходимо поторопиться с разработкой лекарств и вакцины», — заявил глава Ассоциации врачей Японии Ёситакэ Ёкокура, слова которого передаёт ТАСС.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее сообщалось, что МОК выделил $25,3 млн нацкомитетам на подготовку к перенесённой Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить