Ассоциация врачей Японии считает, что провести ОИ будет сложно без вакцины от коронавируса

В Ассоциации врачей Японии высказали мнение, что проведение летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году станет сложной задачей, если к тому времени не будет получена вакцина от коронавируса.

«По моему мнению, если у нас не появится эффективная вакцина, будет сложно провести Олимпиаду. Я не говорю, что Игры не следует проводить, я говорю, что это будет сложной задачей. Поэтому нам необходимо поторопиться с разработкой лекарств и вакцины», — заявил глава Ассоциации врачей Японии Ёситакэ Ёкокура, слова которого передаёт ТАСС.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее сообщалось, что МОК выделил $25,3 млн нацкомитетам на подготовку к перенесённой Олимпиаде.