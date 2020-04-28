Ассоциация врачей Японии считает, что провести ОИ будет сложно без вакцины от коронавируса
- Reuters
«По моему мнению, если у нас не появится эффективная вакцина, будет сложно провести Олимпиаду. Я не говорю, что Игры не следует проводить, я говорю, что это будет сложной задачей. Поэтому нам необходимо поторопиться с разработкой лекарств и вакцины», — заявил глава Ассоциации врачей Японии Ёситакэ Ёкокура, слова которого передаёт ТАСС.
Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.
Ранее сообщалось, что МОК выделил $25,3 млн нацкомитетам на подготовку к перенесённой Олимпиаде.