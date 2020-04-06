Золотой возраст: Федерер, Вудс, Чусовитина и ещё пять ветеранов спорта, способных выступить на Олимпиаде в Токио

В летних Олимпийских играх в Токио могут принять участие сразу несколько спортсменов, продолжающих выступать на высшем уровне в весьма солидном по меркам спорта возрасте. Из-за переноса соревнований на следующее лето они будут вынуждены ждать своего очередного звёздного часа ещё один год. Роджер Федерер, Тайгер Вудс и Оксана Чусовитина — самые молодые в списке ветеранов, намеревающихся бороться за медали в Японии.

Большинство спортсменов встретили с воодушевлением перенос летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год, что должно позволить провести их в более безопасных условиях, чем сейчас, когда мир охвачен пандемией коронавируса. Однако некоторым возможным участникам соревнований лишний год ожидания может дорого обойтись. В Токио должны приехать несколько возрастных спортсменов, которые уже сейчас изумляют болельщиков своим спортивным долголетием, и теперь они будут вынуждены продлить свою и без того долгую карьеру.

Хироси Хокэцу (конный спорт)

Для спортсмена нет ничего важнее, чем выступить на Олимпийских играх в своей родной стране. Редко кому такой шанс выпадает хотя бы раз в жизни. Японскому коннику Хироси Хокэцу повезло гораздо больше, чем всем остальным, — он может принять участие в домашней Олимпиаде во второй раз.

В 1964 году уроженец Токио уже соревновался в своём родном городе и занял 40-е место в личном зачёте конкура и 12-е — в командном. С тех пор прошло 56 лет, а 79-летний Хокэцу всё ещё занимается своим любимым видом спорта и вправе рассчитывать на попадание в олимпийскую сборную своей страны.

Хотя спортивная карьера Хокэцу и длится невероятно долго, в Олимпийских играх он участвовал всего три раза — после своего дебюта ему пришлось ждать 44 года и перейти в выездку, чтобы снова оказаться на главных стартах четырёхлетия.

В 2008 году японец стал самым возрастным участником Олимпиады в Пекине и повторил это достижение на следующих соревнованиях в Лондоне. Ему не удалось попасть в Рио-де-Жанейро, но путь в Токио перед ним по-прежнему открыт — Хокэцу только нужно войти в число трёх лучших по итогам национального отбора.

Если Хокэцу удастся выступить на домашней Олимпиаде в 2021-м, то он станет самым возрастным олимпийцем в истории. Следующим летом ему будет 80 лет, в то время как шведскому стрелку Оскару Свану, которому принадлежит рекорд, было всего 72 во время Олимпиады 1920 года!

Лесли Томпсон-Уилли (академическая гребля)

Свои планы на 2021 год есть у канадки Лесли Томпсон-Уилли, которой к тому времени будет уже 61 год. Большую часть своей жизни она посвятила академической гребле — ещё в 1984 году она дебютировала на Олимпийских играх в качестве рулевого и стала серебряным призёром в составе распашной четвёрки.

С тех пор Томпсон-Уилли является неизменным талисманом канадской команды по гребле и выступила на всех последующих Олимпиадах, кроме афинской в 2004 году. В составе восьмёрки она завоевала ещё два серебра и одну бронзу, а в 1992 году поднялась на высшую ступень пьедестала почёта.

После своих восьмых Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Томпсон-Уилли решила стать тренером, но спустя год в академической гребле произошли революционные изменения. Пол рулевых перестал играть значимую роль при комплектации команды, и теперь мужчинам можно выступать в составе женских экипажей, а женщинам — вместе с мужчинами.

Томпсон-Уилли решила, что её помощь пригодится мужской восьмёрке Канады, и стала её рулевым. В 2019 году они выступили на этапе Кубка мира и чемпионате мира, но пока что не смогли отобраться на Олимпиаду в Токио. У канадцев ещё будет шанс преодолеть квалификацию в этой дисциплине, а Томпсон-Уилли в крайнем случае сможет вернуться к работе с женщинами — у них с отбором проблем не возникло.

Ни Сялянь (настольный теннис)

Для Ни Сялянь, игрока в настольный теннис, Токио — город, где она впервые стала чемпионкой мира. Ещё в 1983 году она выиграла там две золотые медали в составе сборной Китая. Следующим летом, когда ей уже будет 58, она планирует вернуться в столицу Японии и выступить уже на Олимпиаде.

В 1980-х Ни Сялянь не смогла долго выдерживать конкуренцию в китайской команде и перебралась в Германию, а затем в Люксембург, где продолжила заниматься любимым делом. Ни Сялянь сначала планировала стать тренером, но и играть ей никто не запрещал. Она три раза становилась чемпионкой Европы и выиграла ещё три медали для своей новой страны, причём последнюю из них — в 2018 году, когда ей было уже 55 лет.

Спустя год Ни Сялянь добыла путёвку на свою пятую Олимпиаду. Она заняла третье место на Европейских играх, опередив множество значительно более молодых соперниц. Спортсменка из Люксембурга уже точно станет самым возрастным игроком в настольный теннис, который когда-либо выступал на Олимпийских играх, причём перенос соревнований позволит ей сделать свой рекорд ещё более впечатляющим.

Нино Салуквадзе (стрельба)

Ни одной женщине ещё не удавалось выступить на девяти Олимпиадах. Первой может стать грузинка Нино Салуквадзе. Она принимала участие в Играх 1988 года ещё в составе сборной СССР и выиграла золотую и серебряную медали в стрельбе из пистолета.

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С тех пор каждые четыре года Салуквадзе обязательно возвращалась на самые престижные соревнования, представляя уже независимую Грузию. В 2008 году она добавила в свою коллекцию бронзовую награду.

Салуквадзе уже однажды вошла в олимпийскую историю. В 2016 году она стала первой матерью, выступившей на Играх вместе со своим ребёнком. Пока сама она боролась за медали с женщинами, её сын Цотне Мачавариани пытался составить конкуренцию мужчинам. Получалось у него, правда, хуже, чем у его титулованной матери.

Семейный дуэт пока не смог отобраться в Токио в полном составе, но самой Салуквадзе это оказалось под силу. Она уже завоевала право выступить на своих девятых Олимпийских играх, что не удавалось ни одной женщине в истории. К тому времени ей будет уже 52 года, и шансы на медали у грузинской спортсменки вновь будут очень неплохие.

Хесус Анхель Гарсия (лёгкая атлетика)

Шестой десяток успеет разменять и испанский легкоатлет Хесус Анхель Гарсия. В своём весьма почтенном возрасте он выступает в самой изнурительной дисциплине — ходьбе на 50 км. Во время Олимпиады в Токио ему будет уже 51 год, из которых большую часть он посвятил спорту.

Гарсия является абсолютным рекордсменом по числу участий в чемпионатах мира. С 1993 года он пропустил всего один старт — в 2017 году. За это время он успел отпраздновать одну победу и трижды приходил к финишу третьим. На Олимпийских играх Гарсия тоже стабильно выступает с 1992 года, но пока не выигрывал медалей. Лучший результат испанского ходока — четвёртое место на Играх-2008.

Сейчас показатели Гарсии не так хороши, как в молодости: с 2009 года он ни разу не становился призёром международных соревнований. Но проходить дистанцию меньше чем за четыре часа ему удаётся легко, а для многих более юных соперников это остаётся непосильной задачей. К слову, одним из претендентов на медали в ходьбе на 50 км и соперником Гарсии в Токио должен стать португалец Жоао Виейра — действующий вице-чемпион, которому следующим летом будет 45 лет.

Оксана Чусовитина (спортивная гимнастика)

В некоторых видах спорта нет ничего невозможного в том, чтобы выступать на пятом десятке и даже завоёвывать медали. Но не в спортивной гимнастике, где карьера спортсмена может закончиться и к 20 годам. Тем удивительнее, что на Олимпиаде в Токио выступит спортсменка, которой (с учётом переноса соревнований) будет уже 46 лет.

Оксана Чусовитина — это самый яркий пример спортивного долголетия в гимнастике. Ещё в 1992 году она впервые стала олимпийской чемпионкой в составе Объединённой команды и с тех пор ни разу не упускала шанса выступить на соревнованиях.

Её карьера складывалась непросто — из-за онкологического заболевания сына ей пришлось переехать из родного Узбекистана в Германию и представлять на соревнованиях эту страну. Сына удалось вылечить, и Чусовитина отблагодарила новую родину серебряной медалью Олимпиады 2008 года.

Сейчас Чусовитина снова выступает за Узбекистан и всё ещё считается одной из лучших в мире гимнасток в опорном прыжке. На чемпионате мира 2019 года ей пришлось пройти всю программу многоборья, чтобы отобраться на восьмую Олимпиаду, но она добилась своего. Чусовитина уже является самой возрастной гимнасткой, принимавшей участие в Играх, причём не только среди женщин, но и среди мужчин, а вскоре она сможет улучшить свой же рекорд сразу на пять лет.

Тайгер Вудс (гольф)

Легендарный гольфист Тайгер Вудс не раз признавался, что мечтает выступить на Олимпийских играх. И у него есть такой шанс — в Токио гольф во второй раз войдёт в программу соревнований. Правда, к тому времени, когда придёт время побороться за медали, рекордсмену PGA-тура по победам уже будет 45 лет.

Прежде чем выступить на Олимпиаде, Вудсу ещё предстоит пройти отбор в национальную команду. На данный момент сделать это у него не получается — хотя Вудс и занимает высокое 11-е место в отборочном рейтинге гольфа, но впереди него сразу пять других представителей США, а квота на страну ограничена четырьмя спортсменами. Впрочем, перенос Олимпиады на год играет на руку Вудсу. У него ещё будет время, чтобы набрать необходимые рейтинговые очки и поменять статус второго запасного на основного участника.

Роджер Федерер (теннис)

Когда заходит речь о легендах своих видов спорта, которые в почтенном возрасте могут выступить в Олимпиаде в Токио, нельзя не вспомнить Роджера Федерера. Ему останется всего неделя до своего 40-летия после запланированного матча за золото, и свой юбилей швейцарец наверняка захочет отметить в статусе двукратного олимпийского чемпиона.

За свою карьеру Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема», но Олимпиада в личном разряде ему не покорялась. Швейцарец лишь однажды дошёл до финала в 2012 году, в котором уступил хозяину соревнований Энди Маррею. Олимпийское золото у Федерера всё-таки есть, но только в паре со Стэном Вавринкой, завоёванное четырьмя годами ранее. Сложно предсказать, сохранится ли у ветерана тенниса форма на ещё один год, но пока что он не давал усомниться в своём статусе фаворита ни на одном крупном турнире.