«Плыла на чемпионате России, будучи в положении»: Каретина о своей карьере, дружбе с Ефимовой и её откровенных фото

Откровенные фотографии Юлии Ефимовой в социальных сетях — часть её публичного образа. Об этом в интервью RT заявила семикратная чемпионка мира по плаванию в категории «Мастерс» Евгения Каретина. По её словам, подруга остаётся позитивной даже в самые сложные периоды своей жизни. Кроме того, Каретина вспомнила, как начинала заниматься спортом, призналась, что однажды вышла на дистанцию, будучи беременной, и поделилась своими творческими планами.

«Ефимовой есть что продемонстрировать»

— Ваши фотографии довольно часто можно встретить в социальных сетях Юлии Ефимовой. Вас связывает давняя дружба, не так ли?

— Да, мы знакомы порядка десяти лет, ещё со времён моей спортивной карьеры. Но после того как я «завязала», стали общаться даже больше.

— На публике Юлия всегда позитивна. Бывает ли она в подавленном состоянии?

— В жизни она такая же, как и на снимках. Даже во время сложных периодов тренировочного процесса остаётся весёлой и с улыбкой на лице. Позитив бьёт ключом. Она этим очень подкупает окружающих.

— Порой она публикует фотографии, которые многие считают довольно откровенными. Никогда не обсуждали с ней это?

— Будем честны сами с собой: на снимках нет ничего неприличного. Всё прикрыто, выглядит деликатно и красиво. Более того, девушки в плавании привыкли ходить в купальниках 24 часа в сутки. Поэтому границы открытого тела для них частично стёрты.

— Значит, это не способ привлечения внимания?

— Юлия — медийная личность, ей необходимо порой подогревать интерес к своей персоне. В этом нет ничего плохого. Кроме того, ей есть что продемонстрировать.

— Но сами вы не публикуете подобные фотографии. Почему?

— Уже довольно давно я перестала афишировать свою личную жизнь и детей. В определённый момент поняла, что мне не хочется выставлять это на всеобщее обозрение. В социальных сетях показываю творчество, так как хочется делиться с людьми своим умением. Но не исключаю, что когда-нибудь среди моего портфолио будут мелькать и семейные кадры.

— Следите ли вы за выступлениями Ефимовой?

— Конечно. Мои дети очень любят Юлю, всегда за неё болеем. Я даже выкладывала в Instagram видео, как они сидят перед телевизором и кричат: «Юля! Юля!» Если возникает возможность, стараемся присутствовать на соревнованиях лично.

— Олимпийские игры в Токио перенесли на 2021 год. Смогут ли спортсмены, в том числе и Ефимова, правильно перестроиться?

— Это необходимая мера в контексте сложившейся ситуации. Морально сильный спортсмен примет к сведению и пойдёт тренироваться дальше. Юля — именно такой человек, поэтому я уверена, в 2021-м мы вновь увидим её на вершине пьедестала.

— Кто вам импонирует, помимо Ефимовой?

— Мне нравится Вероника Попова. Мы вместе тренировались в Санкт-Петербурге, плавали на соседних дорожках. Очень талантливая девочка. Надеюсь, у неё всё сложится.

«Мечтала об олимпийских медалях»

— Сейчас вы занимаетесь фотографией и дизайном, но ещё в недавнем прошлом сами плавали. Как началась ваша карьера?

— Изначально у родителей не было цели сделать из меня профессионального пловца, занималась исключительно для себя. Но тренер отметил моё трудолюбие и пригласил в спортивную группу. Это и послужило началом карьеры.

— На кого ориентировались в детстве?

— Главным кумиром был Александр Попов. Даже была на сборах с его тренером Геннадием Турецким. Всегда импонировала Елена Дендеберова. Мой племянник занимается в её группе. Прекрасно сложенная женщина, добившаяся достаточно многого. Её рекорды, в том числе и на дистанции 50 м вольным стилем, вдохновляли. Но желания стать именно такой, как она, не было, больше хотелось продемонстрировать собственное я.

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— Какое впечатление произвели сборы под руководством Турецкого?

— Геннадий Геннадьевич — гениальный тренер и человек. Сами сборы проходили в Швейцарии, после них выступали на европейском чемпионате, где я показала достаточно высокий результат, а команда заняла призовые места. Вспоминаю этот период с гордостью и улыбкой.

— Кого бы вы особо выделили из своих наставников?

— У меня было два тренера, которым я одинаково благодарна. Олег Германович Чуняев меня нашёл и пригласил в группу. Благодаря его стараниям и началась моя карьера. Несмотря на то что мы с ним плавали недолго, такие периоды всегда оставляют сильный эмоциональный след. А мой второй наставник, Сергей Костыгов, вёл меня на протяжении всего профессионального пути.

— Чему учит большой спорт?

— Совершенно точно — он закаляет характер. Учит, что даже если очень сложно и силы на исходе, нужно, стиснув зубы, идти до конца.

— С какими главными трудностями пловцы сталкиваются в ходе карьеры?

— Я согласна с мнением, что плавание — менее травматичный вид спорта. Но существуют и другие опасности. Например, я столкнулась с распространённой в нашей сфере проблемой — двусторонним гайморитом. Он преследует меня с седьмого класса, а сейчас превратился в хронический. Советую всем следить за собой, беречь своё здоровье, и тогда всё будет хорошо.

— Особенно в тот момент, когда бушует пандемия коронавируса…

— У спортсменов очень крепкий иммунитет. Организм либо готов перенести болезнь очень легко, либо не подхватить вирус в принципе. Хотя, безусловно, ситуации бывают разные и многое индивидуально.

— Были у вас переломные моменты, когда хотелось закончить с плаванием?

— Случались. Здесь свою роль играет гормональное и личностное становление человека. Тяжело было в период 16—18 лет, когда результаты падали. Как справилась? Наверное, помогла поддержка родителей и тренера. Часто многое зависит от людей, которые тебя окружают.

— Никогда не жалели, что не добились большего?

— Каждый спортсмен — максималист. Я мечтала об олимпийских медалях, но, проанализировав все свои качества и возможности, решила двигаться немного в другом направлении. Но жизнь такая быстротечная, что даже нет времени о чём-то жалеть. А может быть, просто не так сильно и хотелось.

— То есть вы довольны тем, как сложилась ваша спортивная карьера?

— Да, конечно. Я бы многим рекомендовала категорию «Мастерс». Это отдушина для спортсмена. Да и возможность быть чемпионкой мира независимо от категории удовлетворяет амбиции.

— В чём преимущества этой категории?

— На старте нет такого мандража. Все тебе улыбаются, поддерживают, желают удачи... И неважно, знакомы вы или нет. Зрители громко аплодируют, а соперница может сказать: «Удачи! Всё получится! Я так рада, что мы плывём вместе».

«У нас очень дружная спортивная семья»

— Желание заниматься фотографией появилось ещё до окончания спортивной карьеры?

— Творчество всегда было в моей жизни. В детстве посещала художественную школу. Если было много тренировок и не успевала ходить на уроки, занималась с репетитором. Даже когда в плавании добивалась хороших результатов, говорила, что стану дизайнером.

— Что является источником вашего вдохновения?

— Сам процесс и его результат. Если честно, никогда не страдала отсутствием фантазии, в голове всегда витали какие-то идеи, порой даже сумасшедшие. Хочется делать красиво, вкусно. Если это модель в кадре, то увидеть её так, как не видит никто.

— Как вы видите своё дальнейшее развитие в индустрии фотографии?

— Мне хочется снимать для известных журналов моды. Делать снимки свадеб или корпоративов — это не моя история.

— Чем занимаетесь во время карантина?



— Это замечательная возможность устроить генеральную уборку в доме! А в остальном... Общаемся друг с другом, делаем уроки с детьми, по вечерам смотрим мультики.

— Вы продолжали выступать, даже став мамой двух дочерей. Как вам это удавалось?

— Во-первых, важен настрой. Конечно, могут возникнуть трудности в связи с физическими особенностями. Но если ты не готова прежде всего морально, то результата ждать не приходится. Во-вторых, поддержка близких. Мой муж отпускал меня на тренировки и давал возможность набрать форму. Без этих составляющих на чемпионате мира делать нечего. Работа над собой и поддержка близких — ключ к успеху в любой жизненный период.

— Какой заплыв запомнился вам больше других?

— После этого интервью меня будут ругать все врачи мира, но я плыла в эстафете, будучи в положении. Мы принимали участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге. Решила, что выйду и тихонечко проплыву. Но дух спортсмена не позволил так поступить — я выложилась по максимуму. В результате мы выиграли и установили рекорд Европы. Невероятные эмоции.

— Значит, муж спокойно реагировал на ваше желание быть мамой и в то же время оставаться спортсменкой?

— Он сам профессиональный спортсмен, а его отец входил в сборную СССР по баскетболу. Отнёсся с пониманием и поддерживал на протяжении всего времени. У нас очень дружная спортивная семья.

— Судя по Instagram, вы отдали детей в плавание. Это занятия для общего развития?

— Мне бы хотелось, чтобы дочки развивались в том же направлении, что и я. К тому же они обе очень любят воду. Если младшая пока ещё просто резвится в бассейне, то старшая уже хорошо плавает. Помимо этого, у нас занятия ОФП с тренером.

— То есть нам стоит ждать новых чемпионок?

— Мы приложим для этого максимум усилий.

— В интернете можно найти ваше резюме тренера по плаванию...

— Для меня эта работа в удовольствие. В первую очередь хочется передать свои знания, а не заработать. Когда поступают заказы, рассматриваю их, отталкиваясь от степени занятости. Если понимаю, что от этого не пострадают моя семья и основная профессия, то с удовольствием беру ребят.

— Вы занимаетесь только с детьми?

— Нет, отнюдь. Однажды я тренировала мужчину, нашей задачей было укрепить мышцы спины. Мы поставили ему технику, и после последней тренировки он проплыл 25 м в два раза быстрее, чем во время первой встречи. Это сумасшедший прогресс. Всегда приятно видеть плоды своей работы и понимать, что труды не прошли даром.

— Не хотели бы сами тренировать дочерей?

— Мои девочки по характеру — те самые бунтари, которые не слушают родителей. Поэтому буквально за несколько недель после начала работы с новым тренером результаты одной из них стремительно выросли.

— Но они ведь гордятся, что их мама — чемпионка?

— Без сомнения. Любят надевать на себя мои медали и представлять, как будут побеждать. Но если в садике спрашивают, кем работает мама, отвечают: фотографом.