Легенда турецкого футбола, одноклубники Черышева, владелец клубов НХЛ и НБА: кто ещё в мире спорта заразился COVID-19

Состояние госпитализированного из-за COVID-19 бронзового призёра чемпионата мира по футболу в составе сборной Турции Рюштю Речбера резко ухудшилось, сообщают СМИ. В число инфицированных также попал владелец нью-йоркских клубов НБА и НХЛ Джеймс Долан. При этом олимпийский чемпион Сараева в парном катании Олег Васильев отказался комментировать информацию о том, что он сдал положительный тест на коронавирус.

Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на спортивный мир. С каждым днём число заразившихся атлетов и тренеров продолжает неуклонно расти. А одним из последних его пополнил легендарный турецкий футболист Рюштю Речбер. Он был доставлен в больницу 29 марта, а спустя двое суток стало известно, что его самочувствие резко ухудшилось. По информации местного портала Milliyet, атлет находится в критическом состоянии.

При этом изначально о госпитализации Рюштю сообщила его супруга. Ишил Речбер написала об этом на своей странице в Instagram, но внезапно подверглась критике со стороны фанатов. Болельщики выразили мнение, что голкипер подхватил инфекцию от неё. Однако женщина заверила, что и она сама, и их дети сдали отрицательный тест на COVID-19.

Также по теме «Неуважение к законам»: спортивное сообщество раскритиковало Резцову из-за её слов о карантине Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова стала объектом критики со стороны спортивного сообщества из-за своих заявлений о коронавирусе....

Речбер выступал на профессиональном уровне на протяжении 21 года, но наибольшую популярность обрёл в период с 2002 по 2004 год. Сначала он помог национальной команде Турции завоевать бронзовые медали на мундиале в Японии и Южной Корее, а затем пополнил состав «Барселоны». Правда, закрепиться в составе испанского гранда ему не удалось, о чём говорят лишь семь сыгранных встреч за три сезона. Также он известен по выступлениям за «Фенербахче» и «Бешикташ».

Накануне в СМИ появилась информация, что коронавирусом заразился олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев. По информации Telegram-канала Mash, прославленный спортсмен обратился к помощи медиков после того, как его жена и дочь вернулись из Швейцарии. Но подтверждения данных сведений не последовало.

«Не достали ли меня звонками? Конечно, достали. Эту информацию не комментирую, спасибо», — заявил Васильев «Спорт-Экспрессу».

Васильев прославился в парном катании, где выступал вместе с партнёршей Еленой Валовой. В 1984 году советские спортсмены опередили американцев Китти и Питера Карратерс и завоевали золото на Олимпийских играх в Сараеве, а четыре года спустя взяли серебряные медали в Калгари. Там они уступили лишь соотечественникам — Екатерине Гордеевой и Сергею Гринькову. Кроме того, дуэт трижды выигрывал чемпионаты мира и Европы, а в сезоне-1985/86 — национальное первенство.

Положительный тест на коронавирус сдал брат семикратного победителя турниров Большого шлема Джона Макинроя Патрик. При этом он заверил всех, что чувствует себя хорошо, а симптомы инфекции уже исчезли.

Ещё одна печальная новость пришла из США, где положительный тест на COVID-19 сдал владелец нью-йоркских клубов НБА и НХЛ Джеймс Долан. В настоящий момент руководитель «Никс» и «Рейнджерс» находится на карантине, но симптомы у него практически отсутствуют. Функционер продолжает контролировать все бизнес-операции коллективов.

Также стало известно, что в списке инфицированных оказался ещё один игрок клуба НХЛ«Колорадо Эвеланш». Таким образом, заражены уже двое хоккеистов команды. При этом имена атлетов не называются. В то же время первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в женской НБА. Инфекцию подхватила защитник «Лос-Анджелес Спаркс» Сидни Уиз.

Как стало известно СМИ, сразу у восьми игроков английского «Вест Хэма» появились симптомы заражения. Об этом The Sun сообщила вице-президент «молотобойцев» Каррен Брэди, отметив, что у всех спортсменов наблюдаются исключительно лёгкие симптомы.

В испанской «Валенсии» и вовсе уже выявлено десять инфицированных. Причём названы имена лишь трёх заражённых, которыми являются Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя. Зато известно, что в их числе точно отсутствует российский полузащитник Денис Черышев.

«Я сам нахожусь в Испании, вместе с Денисом, на карантине. Со здоровьем всё хорошо. Вся команда сдавала тест на коронавирус, у него всё хорошо, болезни нет», — цитирует РИА Новости Дмитрия Черышева, отца Дениса.

К сожалению, в последние несколько дней в спортивном мире было зафиксировано сразу несколько летальных исходов из-за эпидемии. Так, в возрасте 76 лет скончался бывший президент голландского ФК «Витесс» Кес Баккер. Он трижды руководил коллективом, а последний раз находился у его руля в период с 2016 по 2017 год. В силу возраста функционер находился в группе риска, а его ситуацию ухудшало то, что в последние годы он страдал раком лёгких.

26 марта не стало известного велогонщика Данило Барроцци. Пик карьеры итальянца пришёлся на конец 1940-х — начало 1950-х, когда он девять раз участвовал в многодневке «Джиро д’Италия». Правда, добиться серьёзных успехов он не смог, а его лучшим результатом стало 18-е место в 1954-м. Бывший спортсмен ушёл из жизни в возрасте 92 лет.

Коронавирус унёс жизнь экс-баскетболиста Университета Сент-Джонс Ли Грина. Спортсмен выступал в NCAA в период с 1991 по 1994 год, но впоследствии не смог пробиться в НБА. Ему было 49 лет.

Тем не менее растёт число и излечившихся от болезни. Одним из таких стал чемпион России по кайтсёрфингу Пётр Тюшкевич. Спортсмен заразился 15 марта, но спустя две недели почувствовал улучшение.

«Неплохо меня продуло — на 20 дней полежать. Врачам большое спасибо! И всем вам за то, что переживали и подбадривали. Я прочитал все сообщения», — написал Тюшкевич в Instagram.

Также излечился главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим. Из-за возраста 66-летний специалист входил в группу риска, но смог справиться с инфекцией. Компанию ему составил и полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои. Как сообщил наставник лондонцев Фрэнк Лэмпард, 19-летний хавбек чувствует себя гораздо лучше, а ситуация в команде находится под контролем.

Хорошими новостями поделился и форвард клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Брэди Ткачук. По его словам, оба заражённых коронавирусом игрока команды пошли на поправку. При этом имена инфицированных не сообщаются, но в СМИ появлялась информация, что одним из них стал российский защитник Никита Зайцев. Также в себя пришли экс-тренер хоккейных «Локомотива» и «Авангарда» Майк Пелино и защитник баскетбольного «Бостон Селтикс» Маркус Смарт.

На данный момент угроза коронавируса не уменьшается, вследствие чего под ударом оказываются не только международные соревнования, но и профессиональные клубы. Так, именно эпидемия привела к началу самоликвидации известного словацкого футбольного клуба «Жилина». Как сообщили в пресс-службе семикратного чемпиона страны, его бюджет строится на доходах от продажи игроков. При этом в нынешней ситуации вероятно, что прибыль станет минимальной, в связи с чем единственный акционер принял решение закрыть коллектив.

От подобного развития событий не застрахован и баскетбольный «Калев». Как сообщил президент Тоомас Линамяэ, из-за прекращения сезона Единой лиги ВТБ эстонский клуб недосчитался прибыли, вследствие чего рискует прекратить существование. В настоящее время он занимается расторжением контрактов со всеми игроками и пытается договориться о выплатах по соглашениям.

Схожая участь постигла и Федерацию регби США, совет директоров которой во вторник объявил о процедуре банкротства. Последняя станет одним из этапов реорганизации, которая пройдёт под контролем Международной федерации регби. Как сообщает пресс-служба, сборные США при этом смогут участвовать в соревнованиях сразу после окончания карантина.

Промоушен Bellator последовал примеру UFC и перенёс сразу три своих шоу на более поздний срок. Одним из таковых стал турнир под номером 242, на котором должен был состояться бой за титул чемпиона в полутяжёлом весе между россиянином Вадимом Немковым и американцем Райаном Бейдером. О сроках проведения мероприятий не сообщается.

Также пандемия коснулась и профессионального бокса. По информации Matchroom Boxing, были перенесены сразу два поединка с участием звёзд тяжёлого веса, которые должны были состояться в Великобритании. Но если дату проведения дуэли между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом всего лишь сдвинули на 4 июля, то о сроках организации битвы между Александром Усиком и Дереком Чисорой пока неизвестно.