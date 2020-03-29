Перед угрозой банкротства: футболисты «Ювентуса» согласились на снижение зарплат из-за коронавируса

Руководство туринского «Ювентуса» достигло соглашения с футболистами команды и главным тренером Маурицио Сарри о временном сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса. Согласно договорённости, гонорары не будут выплачиваться с марта по июнь 2020 года. В клубе отмечают, что данная мера позволит сэкономить около €90 млн. По сообщению итальянских СМИ, автором инициативы стал капитан «старой синьоры» Джорджо Кьеллини. Его поддержали лидеры команды, в том числе нападающий Криштиану Роналду.

Пандемия коронавируса негативно влияет на все сферы жизни человечества, однако в большей степени страдает экономика. Окончательный размер убытков ещё предстоит подсчитать, однако уже сейчас понятно, что из-за невозможности нормально функционировать многие компании и предприятия могут оказаться на грани выживания. Это в полной мере относится и к спорту.

В связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией Италия стала одной из первых стран, которая объявила чрезвычайное положение и ввела всеобщий карантин. Были отменены все спортивные мероприятия, включая футбольный чемпионат, под угрозой оказалось благосостояние клубов Серии А. Выход из затруднительного положения нашли в туринском «Ювентусе». Спустя три недели простоя руководство «старой синьоры» достигло соглашения с игроками и тренерским штабом о временном прекращении выплат гонораров.

В официальном заявлении клуба сообщается, что члены команды по взаимной договорённости не будут получать зарплату за март, апрель, май и июнь нынешнего года. Ожидается, что такие меры позволят сэкономить около €90 млн.

«Если матчи текущего сезона будут перенесены, то клуб добросовестно обсудит с игроками и тренером условия повышения зарплаты с учётом фактического возобновления и завершения официальных соревнований. «Ювентус» хотел бы поблагодарить игроков и тренера за их преданность в такое сложное для всех время», — отметили в пресс-службе «Ювентуса».

Персональные соглашения как с футболистами, так и с наставником действующего чемпиона Италии Маурицио Сарри будут заключены в ближайшие несколько недель.

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Изначально предполагалось, что Итальянская федерация футбола рассматривает вариант, при котором все клубы получат возможность сократить выплаты своим футболистам на 20—30%. При этом сумма должна была зависеть от доходов конкретного спортсмена. Однако «Ювентус» решил взять инициативу в свои руки.

Интересно, что такой вариант преодоления кризиса предложил капитан команды Джорджо Кьеллини. Ничего удивительного здесь нет: ветеран бьянконери и сборной Италии обладает магистерской степенью в области экономики и коммерции.

Именно он убедил лидеров «старой синьоры», включая нападающего Криштиану Роналду, чья годовая зарплата составляет около €31 млн чистыми, пойти на такой шаг ради благополучия клуба. Все за и против они обсудили во время специально организованной видеоконференции. Одними из первых инициативу Кьеллини поддержали вратарь Джанлуиджи Буффон и защитник Леонардо Бонуччи.

Ранее об угрожающем положении, в котором оказался европейский футбол из-за коронавируса, заявил президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, занимающий пост главы Ассоциации европейских клубов (ECA). Он отметил, что организация рассматривает варианты помощи командам, оказавшимся в бедственном положении.

«Мы, руководители клубов, несём ответственность за их благополучие и стабильность. Сейчас они столкнулись с угрозой существованию. Так как футбол сейчас стоит на месте, мы перестали получать доход, от которого зависят зарплаты игроков и персонала, а также другие расходы. От этого никто не застрахован, и время имеет решающее значение. Учесть обеспокоенность каждого будет самой трудной задачей, с которой когда-либо сталкивались наш спорт и наша индустрия», — цитирует заявление Аньелли Reuters.

Кроме того, в Международной федерации футбола (ФИФА) заявили о намерении призвать футболистов добровольно согласиться на сокращение зарплат на 50%. Также обсуждалось создание фонда, который бы гарантировал ускоренную стабилизацию спорта после пандемии.

«Ювентус» стал не единственным клубом, принявшим решение сократить выплаты своим игрокам. Так, несмотря на протест со стороны некоторых игроков, руководство «Барселоны» пошло на снижение гонораров футболистов и персонала на 70%. В блаугране намерены воспользоваться опцией испанского законодательства, в соответствии с которой работодатель в экстренных ситуациях имеет право сократить количество рабочих часов и, соответственно, зарплату.

Примеру «Барселоны» последовали мадридский «Атлетико» и «Эспаньол», а футболисты мюнхенской «Баварии» согласились на 20%-ное снижение выплат. При этом, по сообщению испанских СМИ, в «Реале» от подобных мер пока отказались.